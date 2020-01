Cabrio ontwijkt vrachtwagen en belandt in sloot in Eesveen

Update Tienduizen­den stemmen voor plek Marktbank in Steenwij­ker­land: ‘Dat is bizar’

15 januari De stemming over de Marktbank in Steenwijkerland is chaotisch verlopen. Bewoners mochten zich uitspreken over de plek waar de bank, die voorheen op de Markt in Steenwijk stond, moet komen. Bij de gemeente kwamen 260.491 stemmen binnen, 6,5 keer het aantal inwoners.