Casino in Giethoorn wederom doelwit van inbrekers

Onduidelijk is nog of er een verband is tussen de aanhoudingen van afgelopen nacht, en de inbraak een nacht eerder in het casino. ,,Maar ik hoop het wel’’, vertelt een medewerkster van het casino. ,,Het is al de zesde inbraak sinds 2001. Je wordt er toch woest van, het is elke keer weer schrikken.’’ Veel meer wil de vrouw niet kwijt over de inbraak. Onduidelijk is of er iets is buitgemaakt.