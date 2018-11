CDA Steenwijkerland wil lager belastingtarief voor verenigingen

Debuut nieuw muziekduo bij Winter Wonder Dagen in Vollenhove

22 november Voor het derde jaar worden vrijdag 23 en zaterdag 24 november in Vollenhove de Winter Wonder Dagen gehouden. Met het debuut van The Way Faring, bestaande uit Henri Willemsma (gitaar, zang) en Annemarie Dam-Kwakman (zang, ritme).