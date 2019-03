Cel voor Roemeense pistachenootjesdieven die toesloegen in Meppel en Steenwijk

Steenwij­ker­land compen­seert hoge rentetarie­ven GKB voor mensen in de schuldhulp­ver­le­ning

11:30 Inwoners van Steenwijkerland in de schuldhulpverlening krijgen de helpende hand toegestoken door de gemeente. Die gaat de hoge rentetarieven van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) compenseren. Volgende week moet de gemeenteraad nog over het voorstel een sluit nemen, maar na de eerste bespreking van het collegevoorstel is al wel duidelijk dat de raad die handreiking gaat doen.