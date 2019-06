Celstraf geëist tegen ‘jochies’ voor poging overval casino Giethoorn

,,Het zijn nog jochies’', zei de officier van justitie over het drietal dat maandag in het beklaagdenbankje zat. De verdachten uit Rotterdam en omgeving zijn in de leeftijd van 19 tot en met 24 jaar en ze hadden eigenlijk op school moeten zitten in plaats van een overval te plannen, ging hij verder.

Dat laatste was de vraag: was dit drietal van plan op de avond van 6 november vorig jaar het casino te overvallen? Zelf zeiden ze van niet. ,,We wilden kijken of we er konden inbreken. Maar toen was de politie er al en zagen we er vanaf’’, zei Chendrion N. (20).

Regenpijp

De politie was alert nadat de avond ervoor al twee verdachte personen bij een regenpijp bij het pand waren gezien. Toen twee surveillerende agenten vanuit het auto drie in het zwart geklede personen op 6 november bij het pand zagen, besloot het duo een kijkje te nemen.

Toen ze het drietal in het licht van de autolampen zette, stoven ze uiteen. Twee doken een sloot in en werden bij een opslagplaats voor boten zeiknat teruggevonden. In de sloot werden een bivakmuts en twee grote tassen gevonden. De derde verdachte, Chergel W. (19), werd iets later gegrepen door een politiehond.

Alarmpistool

Nadat de bewakingsbeelden van het casino werden uitgekeken, bleek dat een van de drie – de 24-jarige Jesse A. – iets onder een aanhangwagen op het parkeerterrein plaatste vlak voor ze wegrenden. Het bleek een alarmpistool te zijn. Na onderzoek werd in Marknesse een Volkswagen Polo gevonden met daarin de rijbewijzen van twee van de drie verdachten.

Veel verder dan de verklaring dat ze erover dachten in te breken, wilden de drie niet gaan. Vragen van rechters werden veelal met ,,daar wil ik geen antwoord op geven’' beantwoord. Ze kozen voor Giethoorn omdat ze daar niet herkend zouden worden, wilde een van hen nog wel toevoegen. Ze hebben alle drie al een strafblad.

Cel of vrijspraak?

Volgens de officier van justitie is er geen ander bewijsbaar scenario dan dat van een poging tot overval. Hij eiste 30 maanden cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen A. Hij zou het wapen in bezit hebben gehad. Tegen W. en N. eiste hij 2 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Advocaat Gardel Purperhart vond de eis ‘buitenproportioneel’. En hij vroeg de rechters vooral goed naar de beelden van de bewakingscamera van het casino te kijken. Daarop is duidelijk te zien dat het een poging inbraak was. Raadsvrouw Jantina Rump vroeg net als haar collega om vrijspraak.