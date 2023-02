Celstraf voor trio van hennepkwekerij in Oldemarkt die opviel door af en aan rijdende Mercedessen

met video Piano in Zwolle vernield, maar René komt (vanuit Amsterdam) een nieuwe brengen: ‘Hij is ontzettend gemist’

De piano in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid werd begin januari vernield. ,,In het begin was het even balen, maar we wilden er iets positiefs van maken.’’ Initiatiefnemer Jasper van Stiphout kreeg uit alle hoeken van het land piano’s aangeboden. Vandaag werd een nieuwe afgeleverd, vanuit Amsterdam.

7 februari