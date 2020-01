Celstraffen voor inbrekers die klompen en een paraplu meenamen in Hasselt en Vollenhove

De zaak kwam aan het rollen toen de politie in de nacht van 22 juli vorig jaar tegen vijf uur een melding kreeg dat er drie donker geklede personen in de buurt Ter Wee’s Hoek op straat in Hasselt liepen, van wie er een grote koevoet droeg en die duidelijk aandacht toonden voor auto’s en woningen. De woonwijk is vervolgens afgezet en agenten zijn te voet de buurt in gegaan. De drie mannen uit Almere konden aangehouden worden: Rafik S. (24) ,Tarik El F. (25), en Mustapha B. (28).

Sieraden, geld, klompen en paraplu

Het bleek dat er in drie woningen was ingebroken, en ook in een auto. Eerder die maand zijn er diverse woninginbraken gepleegd in Hasselt en Vollenhove. Onder meer werktuigsporen en schoensporen linken de mannen aan de inbraken. De getuige heeft gezien dat een van de verdachten op het dak van een woning bij een dakkapel zat alsof hij er net in- of uit wilde kruipen. De buit bestond veelal uit sieraden en wat geld (in één geval drie euro vijftig), en goederen zoals een paar klompen en een paraplu, maar ook een auto en auto-onderdelen.