Centrummanager Steenwijk wacht lastige klus

Steenwijk Vestingstad en de gemeente Steenwijkerland hebben Harry Aalderink, de huidige voorzitter van Steenwijk Vestingstad, benoemd als centrummanager voor de binnenstad van Steenwijk. Sinds het voorjaar van 2017 waren beide partijen al op zoek. Of hij stopt als voorzitter van Steenwijk Vestingstad, is nog niet duidelijk. ,,Dat is onderwerp van gesprek met het bestuur”, zegt Aalderink. ,,Er zit een beetje een risico in dat je uit de eigen gelederen komt.” Waarom het zo lang heeft geduurd voordat Steenwijk een centrummanager heeft, verwijst Aalderink naar de gemeente. ,,Dat moet je aan de gemeente vragen, niet aan de centrummanager.”

Leegstand

Aalderink beseft dat hem een lastige klus wacht. Ook Steenwijk voelt de gevolgen van dat mensen steeds meer online kopen en dat winkelketens failliet gaat. Met als gevolg leegstand in het winkelbestand. De nieuwe centrummanager wil eerst een stevige analyse maken van de ,,echte problemen” die in Steenwijk spelen. ,,Ik spreek de taal van de taal van de overheid en ik heb mijn sporen verdiend in de ruimtelijke ontwikkeling. Daar moeten we verder mee kunnen komen. Maar ik zeg ook: ik ben geen Tita Tovenaar die in één klap alle problemen oplost.” Nadat de analyse is gemaakt, volgen gesprekken met winkeliers. Aalderink is benieuwd naar de ideeën die bij de middenstand leven. ,,Het is een hele uitdaging en het is niet eenvoudig”, zegt Aaldering over de klus die hem te wachten staat. En dan moet op een gegeven moment de zaak in beweging komen. Wanneer dat kan? ,,Tot een uitspraak daarover laat ik me niet verleiden.”