Chauffeurs gezocht voor 'Dagje Vrije Tijd’ rond Oldemarkt

Weer motoren om de toren in Steenwijk tijdens Steenwie­ker­toorn­run, ook Ommen en Zwolle bezocht

Mensen met een beperking die als passagier meerijden in een zijspan, achterop een trike of in een cabrio kunnen zaterdag 13 augustus samenkomen. Na twee afgelaste edities staat de Steenwiekertoornrun dit jaar weer op het programma.

9 augustus