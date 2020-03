Chef'Special, Peter Koelewijn en Bökkers naar Dicky Woodstock in Steenwijkerwold

Drie dagen lang treden artiesten op bij het popfestival. Donderdag 30 juli zijn dit Chef’Special, Kraantje Pappie, Snelle, Wild Romance en dj Tony Junior. Een dag later op vrijdagavond staan Bökkers, The Partysquad en Willie Wartaal op het podium en op zaterdag zijn de headliners Kriss Kross Amsterdam, Maan, Peter Koelewijn en Bram Krikke.

Buitenlandse artiesten

Er zijn ook buitenlandse artiesten bij. De Amerikaanse zangeres Suzi Quatro en de grindcoreband Napalm Death komen naar Steenwijkerwold. Verder is er plaats voor veel coverbands. Onder meer nummers van AC/DC (ACINDC), Foo Fighters (Best of Foo) en The Rolling Stones (Stones Sessions) zijn te horen op het festivalterrein.

,,We hebben er bewust voor gekozen om niet één grote naam te hebben, maar alles wat meer te verdelen”, vertelt mede-organisator Aleida Kranendonk over het programma. ,,Er zijn dit jaar veel artiesten van eigen bodem. Voor iedereen proberen we echt leuke artiesten te hebben. Soms loop je tegen een muur op en is iets niet mogelijk. Zo zijn veel artiesten tijdens Woodstock op vakantie.”

Vijf podiums

Net als vorig jaar komen er bij Dicky Woodstock in Steenwijkerwold weer vijf podiums te staan: Grote Tente, Pleasure Weiland, Rok Tente, Kentukkie Saloon en het Feestcafe. Vorig jaar was het Feestcafe waar vooral Nederlandstalige muziek te horen is, er voor het eerst. Ook een vast onderdeel als het Zwiente Tikken keer terug. Vorig jaar constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit drie overtredingen.