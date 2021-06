Chemische reactie bij werkzaamheden camping in Overijsselse De Pol: slachtoffer naar ziekenhuis

Een van de beste natuurkun­de­scho­lie­ren woont in de Kop van Overijssel: Revi uit Onna pakt zilver op nationale olympiade

12:50 De koek is nog niet op voor Revi Gerner (16) uit Onna. De 5-vwo’er van het RSG Tromp Meesters in Steenwijk behoorde al tot de beste leerlingen op nationale en internationale science-olympiades. In zijn specialiteit natuurkunde is hij nu de op een-na-beste scholier van Nederland. Dat levert hem ook een nieuwe (digitale) Europese trip op.