Circus Renz slaat tenten op in Steenwijk

video Overijssel doet varend mee aan Elfwegen­tocht

12 juli Varen! In het Zwolse provinciehuis hoefden ze niet lang na te denken over de Overijsselse bijdrage aan de Elfwegentocht, het Friese feestje waarbij de noordelijke buurprovincie twee weken lang inzet op fossielvrij reizen. Alle provincies in Nederland haken aan. Deze donderdag is het de beurt aan Overijssel.