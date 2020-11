Coffeeshop Alien in Steenwijk hoeft voorlopig toch niet dicht

foto's Jachtenbou­wer in Steenwijk maakt weer kans op internatio­na­le prijs

30 oktober Het bedrijf Steeler Yachts in Steenwijk maakt weer kans op een internationale prijs, de European Powerboat of the Year 2021. Dit keer neemt hun nieuwe model - Bronson 50 - het op tegen vier andere jachten. De bekendmaking is in januari.