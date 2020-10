Coffeeshop Steenwijk moet maand dicht van burgemeester Rob Bats

Klap na klap voor chefkok Jan Smink van Bodelaeke in Giethoorn: ‘Nu wordt het echt overleven’

13 oktober Zuurder wordt het niet voor chefkok Jan Smink. Had hij restaurant Bodeleake in Giethoorn nu net overgenomen, in coronatijd, om zo met meer vierkante meters en personeel meer omzet te kunnen draaien omdat hij die ruimte niet had in zijn restaurant in Wolvega door de coronarichtlijnen, moeten ze wéér dicht.