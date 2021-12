Corso Sint Jansklooster grijpt naast prestigieuze erfgoedprijs, maar is trots: ‘We doen het met zijn allen’

Jim Bakkum en Sergio Vyent brengen in Steenwijk een ode aan Frank Sinatra

Een ode aan Frank Sinatra, volgende week vrijdag in Steenwijk. In de theaterproductie Sinatra – Under His Skin brengen Jim Bakkum en Sergio Vyent, onder leiding van de Dutch Big Band, een ode aan de muziek van de legende. Vrijdag 3 december staan ze in De Meenthe in Steenwijk.

25 november