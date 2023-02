Corsobouwers uit Vollenhove werken voor het eerst met plastic dahlia’s (maar ze hebben een goede reden)

Eigenaar van villa in Willems­oord duikt onder voor drugsbaron Pablo ‘Ice-Co­bar’: ‘Ik leef elke minuut in spanning’

Verhuurde villa-eigenaar Eric R. (67) in Willemsoord nietsvermoedend zijn schuur aan een meedogenloos Mexicaans drugskartel of werkte hij mee aan de productie van chrystal meth op zijn erf? Die vraag staat bijna drie jaar na zijn aanhouding nog steeds open. Duidelijk is inmiddels wel dat R. doodsbang is voor de internationaal opererende drugsbende onder leiding van ene ‘Pablo IceCobar‘ die in zijn schuur een productielab runde.

2 februari