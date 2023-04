Corsogroep Hebbes heeft duizenden euro’s nodig na brand in hun loods: ‘Er moet nog veel gebeuren’

Jongeren vinden techniek weer hip, en deze vrienden­groep uit Zwartsluis bewijst dat

De woningnood is groot en daarom streeft het kabinet ernaar om tot 2030 900.000 woningen te bouwen. Maar er is een probleem: een gillend tekort aan vaklieden. Alles wordt uit de kast gehaald om jongeren te interesseren voor een technisch beroep. En dat lukt steeds beter, met wel een heel bijzonder verhaal over dertien jongens uit Zwartsluis. ,,Dit zijn de beste ambassadeurs die we ons kunnen wensen’’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.