CPB: 60 kilometer op N351 bij Kuinre

Medio april lieten dorpelingen tijdens een door de provincie georganiseerde inloopbijeenkomst in dorpshuis De Botter in niet mis te verstane bewoordingen weten dat 80 kilometer op de N351 echt niet kan. Het Overijsselse deel van deze Slijkenburgerdijk wordt opnieuw ingericht. De weg wordt verbreed om aan de eisen voor 80 kilometer te voldoen.

De 67 kilometer lange N351/Slijkenburgerdijk begint bij Urk in de provincie Flevoland, loopt 2kilometer over Overijssels grondgebied stijf langs Kuinre en nog 40 kilometer door in de provincie Friesland om te eindigen bij Oosterwolde.

Overvallen

,,Als de hele weg van Urk naar Oosterwolde een 80 kilometerweg was, dan is er niet aan te tornen. Maar kijk naar Tollebeek. Daar gaat deze weg niet vlak langs de bebouwde kom, terwijl wel met rotondes en een mooie slinger de snelheid wel van 80 naar 50 kilometer wordt gebracht’’, zegt voorzitter Casper Pouwels van Plaatselijk Belang Kuinre. ,,En ook in Friesland zijn stukken waar 50 kilometer geldt.’’

De brandbrief van PB Kuinre en berichten dat inwoners zich ‘overvallen’ voelen door de provinciale plannen voor de N351 bij Kuinre te verbreden, zijn voor de CPB in Steenwijkerland aanleiding het college schriftelijke vragen te stellen. Fractievoorzitter Jacqueline Willemsen beseft dat de invloed van het college beperkt is, omdat het een provinciale weg betreft. ,,Maar vanwege het opheffen van de afslag naar Sleep/Waagplein lijkt het ons dat u wel partij bent.’’

Willemsen snapt de Kuinder zorgen over de verkeersveiligheid maar al te goed. ,,Wanneer het verkeer met 80 kilometer per uur langs je dorp raast en jij vanaf de parallelweg ruimte moet zoeken om in te voegen, dan begrijpen wij dat inwoners deze situatie veranderd willen zien.’’

60 kilometer

De CPB ziet een kruising waarop de snelheid wordt teruggebracht naar 60 kilometer als mogelijke oplossing voor Kuinre. ,,Bent u bereid samen met de provincie Overijssel en de inwoners van Kuinre te kijken of een verlaging van de maximale snelheid naar 60 km/u voor dit beoogde wegvak een oplossing is waar partijen zich in kunnen vinden’’, vraagt Willemsen het college.