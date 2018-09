CPB pleit voor specialisten bij woningvervuiling Steenwijkerland

De aanpak van vervuilde woningen en hoarding (ziekelijke verzameldrift) is in Steenwijkerland ondergebracht bij het team handhaving. Voor het zomerreces heeft wethouder Bram Harmsma de politiek laten weten dat ook in Steenwijkerland opgetreden moet worden tegen woningvervuiling.

Een voorbeeld hiervan is een woning in de Molenstraat in het centrum van Steenwijk. Deze woning naast het pand van het Leger des Heils was zo vervuild, dat de gemeente de woning heeft ontruimd. De bewoner, een jongeman van in de 30, is elders ondergebracht.

Traumatisch

Jacqueline Willemsen van de CPB wil nu graag van het college weten hoeveel keer per jaar de situatie zo ernstig is dat de gemeente moet handhaven. En is er ook een wachtlijst - het is niet de primaire taak van het team handhaving - voordat de gemeente kan optreden, vraagt de CPB-fractievoorzitter zich af.

Willemsen geeft aan dat hoarding volgens professionals heel lastig te behandelen is. ,,Patiënten hebben vaak weinig of geen besef van de problematiek en zijn niet gemotiveerd om in behandeling te gaan", weet de fractievoorzitter.

Alleen de rommel opruimen of het huis reinigen heeft volgens haar weinig zin, omdat de kans op herhaling groot is. ,,Bovendien is het in één keer kwijtraken van de spullen een traumatische ervaring voor de hoarder."

Specialisten

Dat is ook de reden waarom de CPB pleit voor de samenstelling van een specialistisch team woningvervuiling in plaats van een beroep te doen op het team handhaving. ,,Ook voor de GGD ligt er op dit gebied een taak. De GGD adviseert immers de gemeenten op het gebied van gezondheidszorg."

Willemsen vraagt het college op welke wijze de GGD is betrokken bij hoarding en woningvervuiling, wie de zorg coördineert, wat er wordt gedaan om de kans op een terugval te verkleinen en te voorkomen dat mensen tussen de mazen van het sociale netwerk door vallen.

Meldpunt

De fractievoorzitter adviseert op de gemeentelijke website informatie en een soort meldpunt woningvervuiling op te nemen, waar een vervuilde woning gemeld kan worden. ,,Vroegtijdige signalering van deze maatschappelijke problematiek is zeer wenselijk zodat eerder ingegrepen kan worden en het voor de patiënt tot een minder traumatische ervaring lijdt."