CSG Eekeringe in Steenwijk na vakantie gewoon open ondanks brand

Steenwij­ker­land steekt geen geld in tv-for­mat, regionale bedrijven wel

8:38 De gemeente Steenwijkerland betaalt niet mee aan het RTL 4-programma The Dutch Way, dat wordt opgenomen in meerdere kernen van de gemeente. Burgemeester en wethouders was gevraagd 21.500 euro vrij te maken voor het programma, maar het college geeft nu aan medewerking maar 'moeilijk te kunnen onderbouwen'.