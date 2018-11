Culinair en cultuur komen in Giethoorn samen bij Culituur

REPORTAGE & VIDEO Ook in Tuk moet de deur nu op slot: ‘Een vreemde auto is direct verdacht’

18 november In een paar uur tijd vijf inbraken: zoiets gaat de dorpelingen van het Overijsselse dorpje Tuk niet in de koude kleren zitten. ,,Iedere vreemde auto is nu verdacht.’’ Hoe mobiele bandieten het gesprek van de dag werden in het café.