Cultuurprijs Overijssel naar violist Daniel Rowland

De op 't Stift in Weerselo opgegroeide musicus Daniel Rowland is sinds 2005 de drijvende kracht achter het jaarlijkse Stiftfestival dat klassieke muziek promoot. De 46-jarige musicus is volgens de jury een uitzonderlijk getalenteerd violist met een authentieke stijl. Hij reist de wereld rond met het Brodsky Quartet en doceert onder meer aan het Royal College of Music in Londen. De prijswinnaar was zelf niet aanwezig in Steenwijk. De prijs werd uitgereikt aan de moeder van Rowland.