d'Olde Veste'54 en vv Steenwijk gaan voor gezamenlijke jeugdafdeling

Het voornemen is het resultaat van gesprekken die de verenigingen ruim een jaar geleden hebben opgestart. ,,Maar voor het zover is willen we een gedegen onderzoek", omschrijft Jan van Rosmalen, voorzitter van vv Steenwijk het nu volgende stappenplan. ,,Gedegen en zorgvuldig, omdat we dit niet willen laten mislukken. Intentie is om volgend seizoen nog niet samen te gaan, maar het jaar erop. Ondertussen maken we dan een shirtkeuze, denken we na over een naam en moeten andere praktische zaken geregeld worden."

Gesprekken

VV Steenwijk, d'Olde Veste'54 en Steenwijker Boys begonnen ruim een jaar geleden gesprekken om gezamenlijk te kijken waar ze elkaar kunnen versterken. De verenigingen maken gebruik van elkaars velden en vrijwilligers gaan samen op cursus om kosten zo laag mogelijk te houden. Nu is door twee van de drie clubs besloten de jeugdtak samen op te tuigen. De derde vereniging is Steenwijker Boys en die doet een stapje opzij. Zonder wrok, zegt Harry Woldman, die als penningmeester bij de gesprekken tussen de clubs aanwezig was. ,,Wij hebben namelijk geen jeugd, dus wat hebben wij aan een dergelijk project toe te voegen? Wel blijven we op andere vlakken samenwerken." Steenwijker Boys sluit overigens niet per definitie uit dat het toch jeugdteams in gaat voeren. De kans is echter klein. ,,Je moet er ook weer allerlei andere randzaken voor regelen, en dat vraagt nogal wat van je vrijwilligers. Zo moeten er scheidsrechters gezocht worden. En later als de kinderen ouder worden, kamp je met een tekort aan spelers voor een bepaalde leeftijdscategorie. Nee, dit is beter zo."

Sponsors