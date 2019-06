Daan (33) is verleider in Temptation Island Vips: ‘Je moet van aandacht houden’

videoDaan Akkerman (33) uit Paasloo is één van de veertien verleiders van het Videolandprogramma Temptation Island Vips. ,,Dit gaat echt een mooi seizoen worden’’, zegt de verleider. Veel meer mag hij over de inhoud nog niet prijsgeven.

,,Ik ben een hele slechte verleider’’, zegt Akkerman lachend. Een tip om een vrouw te verleiden weet hij namelijk niet te geven. ,,Ik ben heel zelfverzekerd en rustig. Het gaat vanzelf, misschien heb ik dat geluk.’’ Sporten, dat is het geheim voor zijn eigen zelfverzekerdheid. ,,Je weet dat je veel zonder shirt gefilmd wordt en in het hete Thailand ga je niet met een winterjas rondlopen.’’

Akkerman heeft zichzelf opgegeven als verleider, omdat het hem ‘simpelweg een mooi avontuur’ leek. ,,Ik haal er verder niets uit. Ik hoef geen product te promoten, of zo. Ik doe wel modellenwerk. Je moet van aandacht houden, anders doe je het niet. Ik ga zien wat het me brengt.’’ Wat hij er al wel aan over heeft gehouden, is een tattoo van een palmboom, onderaan zijn scheenbeen. Laten zetten bij Fabrizio, onderdeel van één van de koppels.

Volledig scherm Daan Akkerman op de officiële verleidersposter van Temptation Island Vips © Ben Zander/Raw Productions

Zoon

Akkerman is vader van een 5-jarig zoontje. In de opnames van Temptation Island heeft hij rekening gehouden met het thuisfront. ,,Ik heb van tevoren tegen de casting gezegd dat ik geen seks ga hebben op tv. Als het in het programma zo ver was gekomen, dan had ik wel in mijn achterhoofd gehouden dat ik een zoon thuis heb zitten.’’

Drie weken lang had hij geen telefoon of internet, dus geen mogelijkheid om contact te hebben met zijn zoon. ,,Daar heeft hij niet onder te lijden gehad’’, verzekert de vader.

14 verleiders

Wat Akkerman niet verwacht had, was dat er in plaats van acht, zoals in het vorige seizoen, veertien verleiders waren. ,,Het was geen testosteronbom daar, maar je merkte het wel. Bij de mannen onderling is er strijd om de vrouwen. Geen ruzies, maar er zijn wel dingen voorgevallen.’’