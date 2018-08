Dahlia's maken gondelvaart Belt-Schutsloot uniek

video Internatio­na­le markt Steenwijk moet nog groeien: publiek blijft weg

17:00 ,,Is dit nou een markt?" zeggen bezoekers van de Fiësta Europa in Steenwijk. Hoofdschuddend lopen ze door. De kramen met internationale producten die in de binnenstad van Steenwijk opgesteld staan, maken geen indruk. Fiësta Europa is nieuw in Steenwijk en het succes moet nog komen.