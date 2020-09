Dankzij een derde kamer hoeft het hospice in Steenwijk minder vaak ‘nee’ te zeggen

Daniël (21) stak onder invloed van lachgas en drank 18-jarige vriend neer in Steenwijk: familie wil miljoen euro

27 augustus Tegen een 21-jarige man uit Steenwijk is donderdag 2,5 jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist. De man stak in november vorig jaar in zijn woonplaats onder invloed van drank en lachgas een 18-jarige plaatsgenoot neer.