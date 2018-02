Dansende ouderen genieten van dj's in Steenwijk

'Vermiste' Duitser zet Giethoorn op stelten

5 februari Een politiehelikopter wordt ingevlogen, een dregteam speurt de grachten tot op de bodem af en inwoners van Giethoorn pakken de boot voor een extra ronde over het water. Allemaal voor niks, want de zaterdag vermiste 25-jarige Duitser die een weekendje met vrienden had gepland, zat al lang en breed in zijn vaderland. Zonder wat te zeggen was de jongeman huiswaarts gekeerd, waarna zijn onwetende vrienden alarm sloegen.