De 7 ‘kopschoppers’ van Steenwijk moeten de cel in, eist het OM

Het is muisstil als in de rechtszaal de beelden worden getoond van een bewakingscamera in de nacht van zaterdag op zondag 26 mei 2019. In zwartwit is wat duw- en trekwerk te zien met het slachtoffer in het midden en de mannen rond hem heen. Dan krijgt hij een vuistslag in zijn gezicht en nog voor hij kan reageren gaat hij neer op de straat.