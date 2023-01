De belangrijkste vragen (en antwoorden) over de biomassacentrale in Steenwijk

Tom (38) misbruikte 13-jarig ‘bruids­meis­je’ in Emmeloord: ‘Ik ben zo stom geweest’

,,Tom, jij had beter moeten weten. Jij was de volwassene, ik nog maar een jong meisje. Het liefst zou ik je persoonlijk castreren.” De 38-jarige Tom F. hoorde deze woorden van zijn slachtoffer twee weken terug gelaten aan in de rechtbank. De rechter acht nu bewezen dat hij een meisje van toen 13 jaar meerdere malen misbruikte in Emmeloord. Hij krijgt straf, zij een schadevergoeding.

26 januari