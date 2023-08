De Dijk, Bruce Springsteen en The Beatles: feestband The Radiators uit Giethoorn kan het allemaal

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Christy en Alieke in Assendorp: 'Het keukenei­land bouwden we zelf'

Het appartement van Christy (25) en Alieke (25) Schilder-Van Rijn ligt midden in de gezelligheid van Zwolle. De openslaande ramen bieden uitzicht op de Assendorperstraat en het geroezemoes beneden is duidelijk hoorbaar. Binnen is het net zo sfeervol. “We houden van veel kleur en een vol huis”, vertelt het stel. Wij nemen een kijkje.