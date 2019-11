De dop van jouw pot pindakaas komt zeer waarschijnlijk uit deze fabriek in Steenwijk

Meppeler bruggen, de Havixhorst en Steenwij­ker markt kleuren oranje

11:23 In Meppel hebben de Sluisbrug, Tipbrug en Zuiderbrug, havezate de Havixhorst bij De Wijk en panden rond de Markt in Steenwijk in de avonduren een oranje kleurtje. Hiermee wordt ingehaakt op de wereldwijde actie Orange the world, waarmee de aandacht wordt gevestigd op het geweld tegen vrouwen.