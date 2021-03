De ‘dorpsmolen’ dreigt te stranden op het krappe energienet

Zeven lokale energiecoöperaties zijn in Steenwijkerland al aan de slag met energie besparen of opwekken. Zij moeten helpen de belofte waar te maken: 171 Gigawatt groene stroom per jaar, vanaf 2030. Die is, samen met de ‘biedingen’ van 10 andere gemeenten, vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel. Dat is nog een concept; uiterlijk 1 juli moet de RES worden vastgesteld.