De Jeugd van Tegenwoordig en Golden Earring headliners op Dicky Woodstock

Rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig, rockband Golden Earring en de buitenlandse bands Rose Tattoo en The Hollies zijn begin augustus de publiekstrekkers op de 31e editie van Dicky Woodstock. Het festival in Steenwijkerwold heeft dit jaar een extra podium voor Hollandse muziek.

,,Het is een puzzel, eerst regelen we de grote stukken en headliners en dan kijken we welke kleine stukken we daarbij kunnen leggen”, zegt organisator Henk Kranendonk. ,,De puzzel voor de komende editie hebben we zo goed als klaar, maar ik ben nu alweer bezig voor 2020. De grote artiesten zijn lastig om te halen, dus de eerste lijntjes voor dan zijn alweer gelegd.”

Popfestival

Kranendonk is tevreden over de artiesten die dit jaar op 1, 2 en 3 augustus naar het popfestival in Steenwijkerwold komen. Artiesten en bands als Bökkers, Mooi Wark, Jonna Fraser, Tspoon Nederland, Tabitha, Wulf, Channel Zero, Kris Kross Amsterdam en Danny Vera treden op, maar ook een zanger als Henk Wijngaard is van de partij.

,,Belangrijk is dat we een gevarieerd programma hebben dat veel mensen aanspreekt”, zegt Kranendonk. Het festival trekt elke zomer ongeveer 25.000 bezoekers. Nieuw dit jaar is dat er een podium bijkomt op het festivalterrein. Het vijfde podium is dit jaar een feestcafé waar vooral Nederlandstalige muziek te horen is. ,,Bij Dicky Woodstock komt altijd een breed publiek. Er is feestmuziek, maar ook rock.”

Droom

,,Ik droom er wel van om bepaalde artiesten hier naartoe te halen. Rockzanger John Fogerty hier in Steenwijkerland is voor mij een droom”, zegt Kranendonk. ,,Hij kost drie ton, dat is te veel en gaat niet lukken. We willen de prijs van de entreekaarten en consumpties normaal houden. Mensen kunnen hier gratis parkeren en naar het toilet, dat willen we zo houden.”