De Kooi van Pen: regenachtig, maar een kniesoor die erover zeurt

Vollenhove wandelt door de tijd op dag van de geschiede­nis

19 oktober In Vollenhove is vanmiddag zo door de buien heen de Dag van de Geschiedenis gehouden. Thema dit jaar was Zij/Hij, waarin onder meer een modeshow met authentieke kledij werd gelopen. Daarvoor werd de hulp van stichting Oud-Oranje ingeroepen, die in die zin uit de kast kwam. ,,Kleding is een spiegel van de tijd.”