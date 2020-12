De laatste zuster vertrekt uit Steenwijkerwold

Riet Hendriksen (79) is de laatste zuster van De Voorzienigheid in Steenwijkerwold. In februari verhuist ze naar Heemstede en dat is het definitieve einde van de congregatie in de Kop van Overijssel.

Het klooster De Voorzienigheid in Steenwijkerwold bestaat al jaren niet meer. Een voor een vertrokken of stierven de zusters. Hendriksen is de laatste. In februari verhuist ze na zestig jaar Steenwijkerland naar Heemstede om bij haar andere zusters in de buurt te gaan wonen. Het zijn er nog 39, de gemiddelde leeftijd is 87 jaar. Toen Hendriksen intrad, in 1960, waren het er landelijk 675 en in Steenwijkerwold woonden tachtig zusters.

De Voorzienigheid in Steenwijkerwold begon in 1894 als tehuis voor ouderen en als opvang voor arme kinderen. Later kwamen daar ook voogdijkinderen bij. Na de oorlog huisvestten er verschillende scholen voor basis-, middelbaar en beroepsonderwijs. Leerlingen vanuit heel Nederland woonden er intern, zoals in die tijd gebruikelijk voor (katholieke) kinderen.

Erbij horen

Zo ook dus voor Riet Hendriksen uit Fleringen bij Tubbergen. Ze groeide op in een katholiek gezin met dertien kinderen en verhuisde op haar veertiende naar Steenwijkerland. Gedurende haar schooltijd groeide bij Hendriksen de interesse in het leven van de zusters die er woonden en werkten en die ze dagelijks zag. Zij gaven het onderwijs. ,,Ik wilde daar onderdeel van zijn. Waar draait het om in het leven? Dat vroeg ik mij af. Ik zag bij de zusters een mogelijkheid om daar voor mezelf antwoord op te vinden. In 1965 waren er tachtig zusters in Steenwijkerwold. Ik ben de laatste die nu vertrekt. Een makkelijk antwoord op mijn vraag heb ik niet gevonden. Het is eerder een bewustwordingsproces. Nog dagelijks word ik een rijker mens. Een gemeenschap zijn, delen en lief te hebben is een groot deel van het antwoord.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm In 1960 trad Riet Hendriksen in bij de Congregatie Zusters van de Voorzienigheid © Eelco Kuiken

In 1960 trad Hendriksen in bij de Congregatie Zusters van de Voorzienigheid. Hendriksen werd zuster Wilbrord, vernoemd naar haar overleden broertje Willie. Deze en andere congregaties vulden een leemte op, namelijk hulp aan hen in nood. Op het hoogtepunt, in de jaren 50 van de vorige eeuw, waren er tientallen vestigingen in Nederland. Nu nog eentje in Heemstede.

Bidden en werken

Zuster Wilbrord volgde in die beginjaren een strikt regime van bidden en werken. Ze was lerares huishoudkunde. Na het tweede Vaticaans Concilie, dat plaatsvond van 1962 tot 1965, werd het allemaal wat losser. Het habijt mocht uit en je mocht ook weer gewoon je oude vertrouwde naam voeren, terwijl je uiteraard wel zuster bleef. Wilbrord werd weer Riet, het habijt maakte plaats voor de spijkerbroek, maar het leven in teken van de naaste, van de gemeenschap en van de liefde en zonder partner bleef. Tot op de dag van vandaag.

Hendriksen maakte het hoogtepunt van De Voorzienigheid mee, dat in 1969 ruim 1200 leerlingen telde. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw liep dat aantal snel terug, nadat de scholen een voor een vertrokken uit Steenwijkerwold. In 1991 woedde er een brand in het oude gedeelte van het oude klooster, terwijl de kapel, één van de belangrijkste gebouwen, werd verkocht. Croevinge (de oude Huishoudschool) werd De Herbergier; een thuis voor ouderen met dementie. Hendriksen werkte toen al op CSG Eekeringe, maar weinigen die wisten dat ze zuster was.

Zuster Hendriksen kijkt in dankbaarheid terug. ,,Ik werkte 41 jaar in het onderwijs. Het bewustwordingsproces gaat altijd door. Het ontdekken van verschillen, het ruimte bieden aan ieders eigenheid en identiteit en dat ook in een leefbare samenhang. Ontdekken dat ieder mens uniek is met heel eigen vermogens en leerlingen daarbij ondersteunen om hun weg in de maatschappij te vinden was boeiend. De vermogens van je hart, hoofd en handen een plek mogen geven in je leven werd een basis voor het onderwijs dat we boden. Wat heb ik genoten van de levendige energie en het enthousiasme dat zo bij jonge mensen hoort. Zoveel jaren van verbinding met zoveel mensen heeft mij zo goed gedaan; het maakte mij een rijker mens.”