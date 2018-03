De 'Li-Janne' is droom van Urks meisje

De jachtenbouwer uit Steenwijk liet maandagmorgen opnieuw twee schepen te water. Eentje daarvan is voor een meisje met een beperking uit Urk, door haar ouders besteld en speciaal op maat gemaakt. De Li-Janne, bijna twintig meter lang en na een testperiode klaar voor een rondreis in Scandinavië. ,,We hebben hier onze ziel en zaligheid in gelegd", zegt Webbink, niet zonder trots. ,,Als een huis wordt aangepast aan iemand met een beperking zie je dat altijd terug. Het is ons gelukt om onze boot zo te maken dat het niet opvalt." Een uitschuifbare rolstoelopgang aan beide kanten van de boot, speciale apparatuur aan boord en een brancardsysteem in de slaapruimte. ,,En een hydraulische lift. Dit is de mooiste boot die we ooit gemaakt hebben."

Fjorden

De boot - hij kost zo rond de twee miljoen euro - wordt na de tewaterlating de komende weken getest op de Noordzee. Zonder al teveel mitsen en maren koerst de Li-Janne vervolgens naar de fjorden voor de kust van Noorwegen. Rond datzelfde tijdstip vertrekt een andere waterverplaatser - zo noemen ze bij Steeler Yachts dergelijke vaartuigen - naar Groenland. Lang leve de opwaardering van de aarde, die dergelijke tripjes naar voorheen onbegaanbare ijsvlakten maar mooi mogelijk maakt. Webbink nuanceert de euforie. ,,Nou, er zijn speciale routes, maar je moet nog altijd goed navigeren voor je zo'n reis maakt."

Afwisseling

Webbink spreekt over The Northern Passage, in het Nederlands de Noordelijke Zeeroute. Die is aan de poort van het poolgebied slechts enkele maanden in het jaar open, maar de Engelsman die in Steenwijk een boot heeft besteld wil hem graag nemen. ,,Die afwisseling in boten en waar ze voor bedoeld zijn is het mooie aan ons vak. Zo helpen we een gezin met een gehandicapt dochtertje, maar ook een Engelsman die op avontuur in het noorden wil." Vlak na de doop van de Li-Janne en de iets goedkopere May Lillian ontvangt Webbink bovendien een Tsjechische klant in het hoofdgebouw aan de Wheermaten. ,,Deze man wil graag wereldkampioen tonijnvissen worden. En gaat zo ver dat hij daar een speciale boot voor wil hebben. Die maken we dan."

Arsenaal aan arken

De schepenbouwer gaat de laatste jaren als een trein. Aan één boot wordt door ongeveer honderd man gewerkt, ondertussen zijn er achttien jachten in aanbouw. Webbink hoopt met zijn arsenaal aan arken opnieuw hoge ogen te gooien bij internationale scheepvaartwedstrijden. Hij heeft daar concurrentie vanuit Duitsland, Frankrijk en Italië en met name in het categorie van de 'snelvaart' is de keuze voor de jury reuze. Die bestaat weer uit vakjournalisten uit onder meer Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. Wat betreft de grotere 'waterverplaatsers' komt de tegenstand vooral uit Nederland zelf. ,,Zelfs vanuit ons eigen bedrijf. De Nederlanders domineren deze sector, omdat wij er het beste in zijn."

KADERTJE: