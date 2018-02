'De Overijsselse Merentocht komt hoor!'

Geen spoor van Halil Erol uit Steenwijk in Groningse woning

16 februari De recherche heeft geen enkel spoor van de vermoorde Halil Erol uit Steenwijk gevonden in de woning in Groningen die onlangs diepgravend werd onderzocht. ,,Dit is voor ons onderzoeksteam helaas een flinke teleurstelling. Een stap terug”, zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.