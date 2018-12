De Slinger krijgt moestuinwinkel

In het nieuwe jaar is de moestuinwinkel wekelijks op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

Het aanbod bestaat uit biologische en seizoensgebonden groenten, fruit en kruiden, die zijn gekweekt in eigen moestuin. ,,Er komen weinig zakjes en pakjes aan te pas’’, zegt Janine Schouwstra van Frion.

Assortiment

Het assortiment wordt aangevuld met producten, die bij andere dagcentra worden gemaakt. Ambachtelijk brood en kruidkoek uit de bakkerij van De Slinger vinden straks hun weg naar de moestuinwinkel evenals de handgemaakte woondecoraties van Decadoe en gekloofd hout van de werklocatie 't Goor in Baars.

Naast de verbouw van groenten en fruit leren de deelnemers die in de moestuinwinkel werken alles over het groeiproces van de planten. De deelnemers, die voor hun dagbesteding naar De Slinger gaan, worden geholpen door vrijwilligers uit de buurt.

Kerstsfeer

De feestelijke opening van de moestuinwinkel is woensdag van 15.30 tot 18.00 uur. Bezoekers krijgen op de knusse markt in kerstsfeer een voorproefje van producten die straks in winkel worden verkocht. Tijdens de opening worden snert, oliebollen en kniepertjes verkocht.