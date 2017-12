De uitdaging? Om van Vollenhove 'een echte kerststallenstad' te maken

Jozef en Maria van geknipt papier of gehuld in stoffen van dure zijde. De kerststallenexpositie in Vollenhove geeft een bijzonder inkijkje in de volkskunst.

De figuren uit de klassieke kerststal zijn redelijk universeel, toch bouwt iedereen er elk jaar weer z'n eigen voorstelling van. Dat heeft, behalve een culturele achtergrond, ook vaak een financiële reden. 'De adel had geld en kon zich uitbundige, Napolitaanse kerstgroepen veroorloven', vertelt Dineke Konter van Stadsmusem CHC in Vollenhove, 'de geestelijkheid gaf opdracht aan kunstenaars om kerstgroepen te ontwerpen, terwijl de arme bevolking zelf figuren uit hout sneed of sobere kribben van papier maakte.'

Stukjes karton

Het mooie aan de, intussen traditionele kerstgroepenexpositie aan de Bisschopstraat, is dat die verschillende bevolkingsklassen zijn vertegenwoordigd en een toepasselijke plaats kregen tussen de museale voorwerpen in de vaste collectie van het Cultuur Historisch Centrum. Zo treffen we in het burgerkabinet eenvoudige stalletjes die soms uit weinig meer bestaan dan wat geknipte stukjes karton of hardboard, met een plankje erachter voor de stevigheid. Goedkoop materiaal, maar wel met zichtbaar veel zorg en liefde gefabriceerd.

Heilige Madonna

In het kabinet van de geestelijkheid valt het beeld van de Heilige Madonna op die solo schittert; hier geen Jozef, herders, wijzen of ezels te zien. In het museumdeel waar de Venose adel centraal staat, zien we ook de karakteristieke Napolitaanse kerstgroepen; Jozef en Maria in weelderige uitdossingen, luxe zijden stoffen aan het lijf en ogen gemaakt van glas.

De liefhebbers van de kerststal kijken hun ogen komende maand weer uit in het Stadsmuseum. In deze vierde jaargang staat de spot op de artistieke verzameling van Jacob Graansma uit Spijk die door zijn kompaan en designer Christian Wucherpfennig werd ingericht.

Volkskunst

Zo'n 150 van zijn kerststallen uit de vorige eeuw (en ouder) verbeelden het thema "volkskunst". Er is een grote variëteit te zien, van verfijnd vakwerk tot product voor de massa. Dineke Konter en Jan Wester van het CHC zijn verguld met de collectie: 'Het is vooral zo mooi dat het geen op zichzelf staande expositie geworden is', vinden ze, 'maar dat de kerststallen echt zijn geïntegreerd in het museum. Je ziet een duidelijke verhaallijn.'

Oosterse herberg

Eén blikvanger is door museumvrijwilligers Roel Zwiers en Henk Dikken vervaardigd; het is een maquette van een originele karavanserai, ofwel een Oosterse herberg. Beneden konden reizigers hun ezels of kamelen stallen. 'Zo moet de herberg eruit hebben gezien waar Jozef en Maria om een slaapplaats voor de nacht kwamen vragen.' Het Stadsmuseum daagt bewoners in het centrum ook dit jaar uit om in te haken en van Vollenhove 'een echte kerststallenstad' te maken.

Winter Wonder Dagen

'Er doen steeds meer mensen mee, met versierde etalages en lichtjes binnen en buiten', valt Jan en Dineke op. Extra leuk tijdens de 'Winter Wonder Dagen' in Vollenhove (op 15 en 16 december 's avonds) met een sfeervol verlichte route in de binnenstad. Het Stadsmuseum is dan ook geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

De kerstgroepenexpositie is met ingang van 9 december dagelijks (m.u.v. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag) te zien van 13.00 tot 17.00 uur, t/m 7 januari. Zelf een stalletje knutselen kan ook; in de museumwinkel zijn bouwplaten te koop.