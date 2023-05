Deelfietsenproject Steenwijkerland uitgebreid: ‘Ik hoop de hub terug te verdienen met broodjes kroket’

Buurman voorkomt dat brand in tuinover­kap­ping Meppel groter wordt

Een overkapping in een tuin in Meppel is volledig in vlammen opgegaan. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een buurman wist erger te voorkomen door alvast met de tuinslang aan het blussen te slaan voordat de brandweer arriveerde.