Dementie staat centraal in boek Rina Stam uit Belt-Schutsloot

Het boek ‘Welke dag is het vandaag?’ verschijnt eind deze maand. Schrijfster Rina Stam uit Belt-Schutsloot is ondertussen overstelpt met reacties. Ze verstuurt zelf de honderdvijftig boeken die in de voorverkoop zijn verkocht. Vanaf juni is het boek ook te koop bij verschillende adressen in de regio.

Stam verhuisde vorig jaar van Belt-Schutsloot naar Frankrijk. Daar schreef ze het boek waarin ze terugblikt op de afgelopen zestien jaar waarin haar moeder aan dementie leed. Zij stierf dit voorjaar. In het boek beschrijft ze alle tragische en soms ook komische ervaringen die bij de ziekte komen kijken. ‘Welke dag is het vandaag?’ is overigens een combinatie van realiteit en fantasie.

Dat het thema in de belangstelling staat, merkte de Beltiger de afgelopen maanden ook. Veel mensen bestelden alvast een boek. Ook de media tonen interesse. Zo is Stam zaterdag 28 mei van 9.00 tot 11.00 uur te horen in een radio-uitzending op www.hollandspalet.nl.

Tijdschrift Zin besteedt in editie 8 ook aandacht aan het boek in de rubriek Post.

Ook kreeg ze veel verzoeken voor lezingen en andere bijeenkomsten. De eerste zijn in juli, onder meer in Meppel waar haar moeder woonde. Woensdag 20 juli is camping Kleine Belterwijde in Belt-Schutsloot aan de beurt.

Ook niet-campinggasten zijn van harte welkom. Het boek is daar ook te koop. Betalen kan alleen contant. Later volgen onder meer bijeenkomsten in Kampen, Wageningen (voor het Geheugenhuis) en in Antwerpen.

Vanaf de eerste week van juni ligt het boek ook bij verschillende winkels in deze regio. Dat zijn Korthoef Attent en Het Otterswold in Belt-Schutsloot, DA Kiers in Zwartsluis, Riemer Barth Boekhandel in Meppel, Waanders in de Broeren in Zwolle en The Read Shop in Kampen. De verkoopprijs is dan 18,50 euro (in de voorverkoop 15).

Meer informatie is te vinden op de website boekenvanrina.nl.