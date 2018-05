Derde persoon betrokken bij roofoverval op Steenwijker

Zwarte auto

,,We denken dat de zwarte auto vanaf de carpoolplek achter de auto van de 38-jarige man is aangereden naar de Spoorbaanweg", zegt Westerhof in het televisieprogramma Onder de Loep. ,,Daarom is er vermoedelijk een derde persoon bij de roofoverval betrokken. Twee overvallers zijn namelijk bij de 38-jarige man ingestapt. Na de overval zijn de daders waarschijnlijk weggereden in de richting van Meppel."