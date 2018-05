Derde persoon betrokken bij roofoverval op Steenwijker

Derde persoon betrokken bij roofover­val op Steenwij­ker

18:33 Een derde persoon is vermoedelijk betrokken bij de roofoverval op een 38-jarige man uit Steenwijk. Dat zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff in het televisieprogramma Onder de Loep van RTV Oost. Ook meldt ze dat het slachtoffer nog in de auto zat toen die door de overvallers in brand werd gestoken.