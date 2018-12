Dertig tips over voortvluchtige moordenaar uit Steenwijk na uitzending Opsporing Verzocht

Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week zijn er 30 tips binnen gekomen over Cumali Ata. De Steenwijker bracht in 2004 zijn nicht Denise Celik om het leven en is sindsdien voortvluchtig.

Ata zou zijn gezien in de Turkse plaatsen Antalya en Alanya, meldde de politie vanavond in het tv-programma. Vorige week deed de politie in hetzelfde een getuigenoproep.

Valse naam

De 18-jarige Denise Celik werd in het Dish-hotel in Enschede om het leven gebracht door haar destijds 20-jarige neef. Nog voor het ontzielde lichaam werd gevonden, was haar moordenaar met hulp van zijn familie al gevlucht naar Turkije.

Tot vorige week beschikte de politie alleen over oude foto’s van Ata, gemaakt rond de tijd van de moord. De politie toonde vorige week in het tv-programma Opsporing Verzocht een aantal foto’s en een video die bij zijn familie thuis zijn aangetroffen. Daarop is een breedlachende Ata te zien. De politie vermoedt dat de Steenwijker in Turkije onder een valse naam zijn leven heeft opgepakt. Hij wordt mogelijk door familie of vrienden financieel ondersteund.

Het vermoeden is dat Ata met enige regelmaat familie of vrienden in Steenwijk, Zwolle of Dortmund bezoekt. De vermoorde Denise Celik was uit deze Duitse stad afkomstig. Ata beschikt waarschijnlijk inmiddels over een vals paspoort.

Turkse cel

Volgens de politie is er de afgelopen tijd meerdere malen contact geweest met Cumali Ata’s advocaat in Nederland en is er gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. Ata heeft via zijn advocaat laten weten dat hij zijn straf niet wil uitzitten. In Opsporing Verzocht vertelde een politiewoordvoerder dat Ata zijn straf ook in een Turkse cel kan uitzitten. Die mogelijk hebben Nederland en Turkije in een verdrag geregeld. Voorwaarde is uiteraard wél dat de voortvluchtige Steenwijker eerst wordt opgespoord. De politie hoopt dat mensen Ata van de recente foto’s herkennen en de opsporingsdiensten informeren.

Ata werd bij verstek tot tien jaar cel veroordeeld, maar heeft nog geen dag vastgezeten voor de moord. In 2016 werd door Europol gemeld dat Ata opgepakt zou zijn, maar dit bleek later niet correct te zijn. Zijn naam prijkte jaren op de lijst van meest gezochte misdadigers van Europa.

‘Levenslang’