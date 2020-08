Deze drie zonneparken komen erbij in Steenwijkerland, ‘maar dat is pas stap 1 in onze energie-opwekking'

Steenwij­ker­land laat hinderlijk geparkeer­de auto’s voortaan wegslepen, en dat kost jou 200 euro

11 augustus Een automobilist die in Steenwijkerland zijn auto verkeerd parkeert, loopt over een maand de kans dat die wordt weggesleept. De gemeente scherpt de verouderde wegsleepregeling aan, zodat met name evenementen bij hinder van foutparkeerders geholpen kunnen worden. Oh ja, de kosten voor het wegslepen komen voor rekening van de parkeerder: een dikke 200 euro.