Deze kerk in Steenwijk wordt omgebouwd tot huis voor mensen met beperking: ‘Heel gave klus’

Onna BV op zoek naar nieuwe exploitant zorgappar­te­men­ten Steenwijk

24 september Onna BV is in gesprek met diverse partijen om de exploitatie van de zorgappartementen in de oude Gereformeerde Kerk in Steenwijk over te nemen. Valuas Zorggroep stapte uit het plan, waardoor de bouw al een half jaar stilligt.