Diamanten organist uit Sint Jansklooster krijgt lintje op toch al bijzondere avond

Zestig jaar

Het was 1962 toen Van de Wetering door de kerkenraad van die kerk werd aangesteld als organist - dit jaar dus precies zestig jaar geleden. Zijn muzikale talent wordt geroemd, net als de voorbereidingen die hij altijd trouw treft voor zijn diensten: of het nu de zondagse eredienst of een rouw- of trouwdienst was, of een dienst in verzorgingstehuis Markehof in Marknesse.