Dicky Woodstock riskeert boete vanwege overtreding bij ‘zwientie tikken’

update Kop van Overijssel dompelt zich onder in cultuur

13 september Naar verwachting 20.000 tot 25.000 mensen overspoelen dit weekeinde Steenwijk. Ze dompelen zich allemaal onder in de wereld van cultuur tijdens Kopje Cultuur. De gratis manifestatie is al weer toe aan de negentiende editie. Het beslaat drie dagen en is vrijdagavond begonnen.