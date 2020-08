Dieren gered bij stalbrand in Scheerwolde: asbest vrijgekomen

Bij een brand in een stal in Scheerwolde is vannacht asbest vrijgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio IJsselland.

Iets na 02.00 uur vannacht kwamen meldingen binnen over een brand in een stal aan de Hesselingerdijk. In de schuur waren op dat moment dieren aanwezig. Om over voldoende manschappen en materiaal te beschikken, werd door de brandweer al snel opgeschaald naar grote brand.

Dieren gered

Er werden meerdere blusvoertuigen opgeroepen, maar toen het eerste voertuig arriveerde was de brand al bijna uit. De koeien die in de stal stonden zijn op tijd in veiligheid gebracht en maken het volgens de brandweer goed.

Rond 02.45 uur liet de Veiligheidsregio weten dat het sein brand meester was gegeven. Het vuur was onder controle en kon zich niet verder verspreiden. Bij de brand is asbest vrijgekomen op het terrein van de veehouderij. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.