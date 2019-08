Dierenorganisaties willen verbod op zwientie tikken op Dicky Woodstock

Steenwij­ker­land strijdt verder tegen drugslabo­ra­to­ria

31 juli De gemeente Steenwijkerland heeft een actieplan opgesteld om ondermijnende criminaliteit in vooral het buitengebied een halt toe te roepen. Zo werd in 2012 een gehuurde boerderij in Onna door enkele Colombianen omgebouwd tot cocaïnewasserij. In het plan worden verhuurders gewezen op signalen die op dergelijke misstanden wijzen. Ook vergunningverstrekkers van de gemeente worden extra opgeleid.